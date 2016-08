Sport digest

Here is the wrap of this week’s sports results, featuring golf and squash.

Golf

Gawler: Sunday’s results: D. Pierens 34.

Saturday’s results: Men’s Overall – M. Beck 39. Ladies’ Overall M. Bow (on c/b) 33. Ball winners – D. Pascu 38, D. Birss 37, R. Sawyer 37, A. Long 37, P. Brind 37, N. Hardy 37, T. Pagington 37, A. Whittaker 37, M. Baker 36, P. Poysden 36, R. Lyons 36.

Thursday’s results: G. Brown 41, J. Peel 39, G. Gray 39, D. Dare 39, D. Hartwell 38, D. Williams 38, R. Kilmier 37.

Midweek results: S. Haynes 39, R. Taverner 37, G. Brown 36.

Monday’s results: E. Higgins 39 points, L. Chiappetta 37, J. Palmer 36.

o o o

MOUNt Pleasant: Saturday’s two clubs + putter stableford results: P. Turvey 38, A. Wake 36, D. Higgins 33, D. Swann 33, K. Vine 31.

Ladies’ Canadian foursome results: L. Stephens & H. Bulis 66½, B. Wright & E. Wright 71, K. Franklin & C. Zerk 73.

Midweek Par Competition: Division one – J.T. Wong +6, D. Rixon +5, K. Reichstein +4. Division two – R. Hargrave +1, S. McNeil 0, S. Lindley –1.

o o o

Tanunda Pines: Saturday Stableford Results: A grade – B. Grocke 39 points; M. Eaton 36. B grade – M. Woodrow 36; D. Lane 36. C grade – N. Day 43; T. Morrison 37. Ladies – J. Jeffries 33; R. Waterman 32.

o o o

Kapunda: Thursday’s results: B. Pearce 40, J. Menzel 40, D. Davies 39.

Squash

Barossa: Division 1 Round 5: 4 Fun 4-12-205 d TBOs 0-2-165 (M. Rosiak d L. Duncan 3-0, P. Howe d D. Preuss 3-0, C. Beer d N. Ridley 3-2, G. Krieg d S. Victor 3-0). 60’s Vintage 2-8-187 d Dirty Rotten Scoundrels 2-6-174 (A. Birchard d M. Tully 3-0, T. Waters lt P. Leadbeater 0-3, J. Kennard d C. Haack 3-0, S. Rohrlach lt A. Pomeroy 2-3). Just A Tad 4-12-227 d The Six Pistols 0-4-178 (T. Talbot d R. Klemm 3-0, D. Maher d G. Ward 3-1, M. Langan d K. Ward 3-1, A. Bryce d D. Pomeroy 3-2).

Division 2 Round 5: Explorers 3-9-196 d Justus 1-5-176 (Q. Burke d S. Wendt 3-1, D. Altus d K. Ward 3-0, T. Sloper lt T. Kroehn 0-3, D. Burke d Y. Karvouniaris 3-1).

M & Ms 4-12-228 d Slippery Slopes 0-4-176 (I. Mason d A. Grundel 3-1, J. Milne d P. Gerhardy 3-2, J. Markey d N. Sloper 3-1, M. Hines d C. Hayes 3-0). RDOh 2-7-183 d High Fives 2-7-172 (R. Lieschke lt S. O’Loughlin 0-3, D. Molineux lt M. Witcomb 1-3, R. Harbord d D. Fusco 3-0, O. Keane d J. Fusco 3-1). Wayne’s World 2-9-231 d BV Pests 2-8-214 (A. Cunningham lt P. Carlson 1-3, W. Marschall lt S. Cook 2-3, K. Jermey d E. Boland 3-2, M. Wells-Sidler d T. Wells-Sidler 3-0).